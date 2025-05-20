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Ученые назвали три главные угрозы для дикой природы

BioScience: изменение климата угрожает существованию 5,1% видов на Земле
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Global Look Press

Американские ученые из Университета штата Орегон предупредили, что глобальное потепление превратилось в одну из главных опасностей для животных наравне с уничтожением мест обитания и браконьерством. Исследование опубликовано в научном журнале BioScience.

Команда проанализировала состояние 70 тыс. видов и пришла к выводу, что 5,1% изученных разновидностей живых существ уже находятся под угрозой из-за климатических изменений.

Особенно уязвимыми оказались шесть классов животных, где риску подвержена как минимум четверть видов.

Ученые подчеркнули, что реальные масштабы угрозы могут быть значительно выше из-за недостаточной изученности многих групп, особенно беспозвоночных.

В работе приведены случаи массовых сокращений популяций животных, включая исчезновение 10 млрд крабов-стригунов в Беринговом море, гибель 7 тыс. горбатых китов в Тихом океане из-за аномальной жары и вымирание 4 млн тонкоклювых кайр у берегов Северной Америки.

Ученые отмечают значительный дисбаланс в изучении разных групп животных. В то время как статус 72,6% позвоночных оценен в Красной книге, среди беспозвоночных, составляющих основу биоразнообразия, этот показатель составляет лишь 1,6%.

Исследователи настаивают, что только быстрые и решительные меры по борьбе с изменением климата могут сохранить хрупкое равновесие земных экосистем.

Ранее ученые предупредили об исчезновении целых экосистем по всему миру из-за тающих ледников.

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