Продавец российского магазина догнал и избил ребенка из-за украденных семечек

В Ачинске Красноярского края продавец магазина догнал и избил 12-летнего ребенка из-за того, что тот украл семечки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда двое несовершеннолетних зашли в торговый павильон. Дети взяли с прилавка горсть семечек и попытались скрыться, не оплатив товар. Продавец магазина догнал 12-летнего мальчика и нанес ему несколько ударов, в результате чего ребенок получил ушибы.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, откуда поступило сообщение в полицию. Правоохранители оперативно установили личность продавца, оказавшегося местным жителем, и провели проверку, в ходе которой опросили всех участников инцидента.

В ГСУ СК России по региону сообщили, что по факту случившегося в отношении 30-летнего продавца возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

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