Россиянин оттаскал малолетнюю девочку за волосы по просьбе родственницы

В Татарстане 38-летний мужчина по просьбе своей родственницы оттаскал малолетнюю девочку за волосы. Об этом со ссылкой на источники сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в Высокогорском районе. 38-летний местный житель по просьбе своей родственницы вмешался в конфликт с детьми. По предварительным данным, несколько детей пакостили взрослой женщине, после чего она попросила мужчину «разобраться» с ними. Мужчина оттаскал девочку за волосы, предположительно, из-за того, что дети кидали камни в дом.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку — с заявлением в полицию обратились представители пострадавших детей. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее российская блогерша избила чужого ребенка на Кубани в День защиты детей.