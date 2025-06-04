На Ямале проводят проверку после подтопления города

СК проводит проверку после затопления улиц Тарко-Сале на Ямале

Следственный комитет РФ начал проверку после публикаций в СМИ о подтоплении улиц и повреждении объекта гидротехнического сооружения в городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК.

«Незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Там отметили, что накануне в результате разлива реки Пяку-Пур произошло подтопление улиц дачных участков в районе Тарко-Сале, а также повреждены объекты насыпной дамбы.

Следователи проводят осмотры повреждений, изымают документы и опрашивают должностных лиц.

4 июня стало известно, что аэропорт Тарко-Сале в Пуровском районе ЯНАО затопило паводковыми водами, несколько вертолетов на взлетно-посадочной полосе оказались в воде. Кроме того, в Пуровском районе из-за паводков обрушился мост.

Ранее режим ЧС из-за паводка был введен еще в ряде населенных пунктов Тюменской области.