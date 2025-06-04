Появилось первое фото блогера Щепихина после его освобождения

Появилось первое фото блогера Арега Щепихина после его похищения и дальнейшего освобождения. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

«У него сильные гематомы на лице и он хромает», — говорится в сообщении.

Инцидент с похищением Щепихина произошел вечером 3 июня. Группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли происходящее на камеру. В распространенном Telegram-каналами ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Позднее стало известно, что это был Щепихин. Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что шестерых мужчин, унесших в багажнике Арега, задержали и отпустили. Трое из задержанных заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии

Ранее в Госдуме назвали произволом похищение бизнес-коуча людьми на Mercedes.