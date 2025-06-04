Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Тихона не признали вину

ТАСС: помощники митрополита Тихона не признали вину в покушении на него

Арестованные по подозрению в подготовке теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунов), помощник епископа Денис Попович и клирик Никита Иванкович, не признали вину в совершении преступления. Об этом заявили их адвокаты в Мосгорсуде, где решается вопрос о законности продления им ареста, передает ТАСС.

Мещанский суд Москвы ранее установил обвиняемым срок ареста до 12 июля этого года.

По словам адвоката Виктора Ларина, уголовное дело в отношении Поповича и Иванковича было возбуждено с нарушением российского законодательства.

Правозащитник отметил, что Иванкович — православный христианин, он вряд ли мог захотеть причинить кому-то зло. Кроме того, молодой человек считает митрополита Тихона своим духовным отцом.

Адвокат Поповича Мария Эйсмонт также заявила о фальсификации доказательств по делу и о невиновности своего подзащитного.

В конце февраля этого года стало известно, что два священнослужителя планировали взорвать келью Сретенского монастыря в Москве, в которой должен был находиться митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Подозреваемых в совершении теракта, по данным ФСБ, завербовали украинские спецслужбы. После ликвидации митрополита они якобы собирались скрыться за границей по поддельным документам.

Ранее в Храм Христа Спасителя попытались пронести боеприпас.