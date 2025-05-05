В Храм Христа Спасителя попытались пронести боеприпас

В Москве задержана жительница Ивановской области при попытке пронести в Храм Христа Спасителя порох, патроны и металлические заклепки с шариками. Об этом сообщает News Alert со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 3 мая во время досмотра при входе в церковь. У 56-летней россиянки охранник заметил подозрительные предметы и оперативно передал информацию в отдел полиции района Хамовники.

Экспертиза подтвердила, что в изъятых банке и пакете находился охотничий порох, а патроны калибра 12 мм оказались начиненными дымным порохом. В настоящее время женщина отпущена под подписку о невыезде, так как, предварительно, у нее имеются психические отклонения.

В конце февраля стало известно, что два священнослужителя планировали взорвать келью Сретенского монастыря в Москве, в которой должен был находиться митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Подозреваемых в совершении теракта, по данным ФСБ, завербовали украинские спецслужбы. После ликвидации митрополита они собирались скрыться за границей по поддельным документам.

Ранее в трех городах РФ задержали женщин, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий.