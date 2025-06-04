Появились подробности о загоревшемся в Японском море судне

Судно «Айсберг», загоревшееся в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, следовало без груза. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Предположительно, судно шло на ремонт.

Судовладелец уточнил в комментарии агентству, что члены экипажа не пострадали. Источник отметил, что, по предварительным данным, пожар начался в машинном отделении, судно оставили в положении открытого горения. Предварительно, возгорание не тушили. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

В ночь на 4 июня поступила информация, что в Японском море произошел пожар на рыболовецком судне «Айсберг». Начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков заявил, что 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором «Остров Ионы» после получения сигнала бедствия.

Ранее в Пусане загорелся склад американских войск.