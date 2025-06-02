В Башкирии жена обвинила мужа в измене и ударила его ножом в грудь

В Мелеузе женщина обвинила мужа в измене и напала на него с ножом, пострадавший госпитализирован с ранением в грудь. Об этом сообщает УМВД Башкирии.

28-летний пострадавший был доставлен в мелеузовскую больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Мужчина рассказал полицейским, что ножом в грудь его ударила жена.

Выяснилось, что пара распивала спиртные напитки, между ними возникла ссора на почве ревности. Женщина обвинила мужа в измене, схватила кухонный нож и нанесла удар. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемая полностью признала свою вину и дала признательные показания, ей может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Тюмени отделался исправительными работами за нападение на жену, мужчина изрезал ей руку ножом из-за ревности. Обвиняемый вернулся домой и увидел на столе продукты, которых не покупал. Жена объяснила, что получила их в подарок от знакомого в честь дня рождения. Ревнивец схватил супругу, достал из кармана перочинный нож и сделал несколько разрезов на ладони женщины, заставив ее поклясться в верности. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Ранее россиянка ударила мужа ножом, чтобы он не ходил в магазин за спиртным.