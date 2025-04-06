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В США рассказали о медведе-инвалиде, который ходит как человек

«DM»: в горах Западной Вирджинии заметили медведя, который ходит как человек
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Shutterstock

Опытный охотник Кирк Прайс рассказал о черном медведе, который разгуливает на своих единственных двух ногах, как человек, в горах Западной Вирджинии. Об этом пишет The Daily Mail.

Прайс увидел животное в сентябре прошлого года на одном из самых крутых склонов в Аппалачах и запечатлел на фото. Охотник отметил, что уже видел животное в 2018 году, с тех пор медведь вырос почти в два раза.

«В тот момент он уже ходил сам по себе и не был детенышем», — пояснил он.

По словам Прайса, медведь — самец, ему около восьми лет. Охотник добавил, что был крайне удивлен, увидев, что медведь ходит на задних лапах «как снежный человек», поскольку передние у животного отсутствуют. При этом Прайс убежден, медведь не пострадал от рук охотника или другого животного, а родился «удивительным» и преодолел все трудности на жизненном пути.

В марте в Адлерском районе Сочи медвежонок пришел на участок к местным жителям и бродил в поисках еды. Сообщалось, что жители частного дома в селе Нижняя Шиловка заметили в своем дворе медведя. Сельчане сообщили о незваном госте в экстренные службы, но бригада сочинского заповедника прибыла на вызов спустя два часа, когда косолапый уже сбежал.

Ранее в Германии сбежавшая свинья парализовала движение на автобане.

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