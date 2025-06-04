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Россиянам рассказали, как защититься от кишечной инфекции

Врач Неронов: регулярное мытье рук поможет защититься от кишечной инфекции
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Depositphotos

Возбудители кишечных инфекций делятся на две группы: бактериальные и вирусные. К первым относятся сальмонеллы, шигеллы и холерный вибрион, а ко вторым — норовирусы и ротавирусы. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Инфекция, по его словам, может попасть в организм через немытые руки, при употреблении грязной воды или купании в водоемах.

«Через молочные продукты, мясную продукцию и плохо вымытые овощи и фрукты также можно заразиться. Последний путь передачи болезни — воздушно-капельный способ, но так передаются только некоторые инфекции», — отметил специалист.

Чтобы обезопаситься от болезни, он посоветовал тщательно мыть руки после улицы и перед едой, пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть овощи и фрукты, а продукты питания подвергать термической обработке.

Врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Ульяна Гуреева до этого рассказала, чем может заразиться ребенок в песочнице.

Через песок дети могут подхватить кишечные инфекции — кишечную палочку, шигеллы, ротавирусы, норовирусы, кампилобактерии и сальмонеллы. Эти возбудители попадают в песочницу в основном через фекалии животных и птиц, пояснила она.

Кроме того, по ее словам, в песке могут обитать грибки (дерматофиты), вызывающие кожные заболевания, такие как стригущий лишай.

Ранее россиянам напомнили об опасностях при посещении зарубежных стран во время отпуска.

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