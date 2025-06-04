Невеста сбежала с любовником через несколько часов после свадьбы

В Индии невеста сбежала с любовником через несколько часов после окончания свадебной церемонии. Об этом сообщает News18.

Инцидент произошел в конце мая в штате Уттар-Прадеш. Молодожены легли спать после празднеств. Через некоторое время невеста заявила, что у нее есть неотложные дела, и ушла из дома. Когда девушка вскоре не вернулась, ее муж и его родственники забили тревогу. Выяснилось, что в ту ночь девушка уехала на мотоцикле вместе с любовником.

Сложившаяся ситуация спровоцировала большой скандал между тремя семьями — молодоженов и любовника невесты — и была передана для разрешения в деревенский совет. Совет решил, что семья любовника невесты должна возместить жениху расходы на бракосочетание в размере 300 тысяч рупий (около 270 тысяч рублей), но родственники юноши заявили, что «сумма для них неподъемна». Обманутый жених обратился в полицию.

Правоохранители выясняют, могла ли свадьба стать частью мошеннической схемы.

Ранее в Индии 20-летний жених сбежал с матерью невесты за несколько дней до свадьбы.