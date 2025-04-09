Двадцатилетний жених сбежал с будущей тещей за несколько дней до свадьбы

В Индии 20-летний жених сбежал с матерью невесты за несколько дней до свадьбы

В Индии полиция разыскивает 20-летнего молодого человека, который сбежал с 40-летней матерью невесты за несколько дней до свадьбы. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш в начале апреля. По информации СМИ, юный жених и его несостоявшаяся теща сбежали за девять дней до свадьбы, прихватив с собой деньги, отложенные на торжество, а также украшения. Вечером 6 апреля мужчина вышел из дома под предлогом покупки наряда для торжества. После этого он позвонил отцу и заявил, что уходит, а также попросил не пытаться найти его. Примерно в то же время со стороны невесты пропала ее мать. Женщина не оставила сообщений, просто ушла из дома и пропала.

Расследование, проведенное полицией, установило, что юноша и женщина скрылись вместе. Полиция приняла заявления о пропаже родственников с обеих сторон.

Ранее в Индии семья сбежавшей со свадьбы невесты заявила, что она не выжила после сердечного приступа.