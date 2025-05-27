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В Чебоксарах трехлетняя девочка выпала из окна, пока мать спала

В Чувашии ребенок выжил после падения с третьего этажа
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СУ СК России по Чувашии

В Чувашии устанавливаются обстоятельства падения трехлетнего ребенка с высоты, девочка выпала из кона, пока мать спала. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шумилова. Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже. Пострадавшая госпитализирована, подробности о ее состоянии неизвестны.

Выяснилось, что малолетняя находилась дома вместе с матерью, в какой-то момент женщина заснула, а ее дочь оставшись без присмотра забралась на подоконник и упала с высоты. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упала с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна.

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