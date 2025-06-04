На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Сахалинской области загорелся многоэтажный жилой дом

Огонь охватил крышу многоэтажного дома в Александровске-Сахалинском
close
Telegram-канал «Прокуратура Сахалинской области»

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Александровске-Сахалинском. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

В материале говорится, что у многоэтажного дома по улице Красноармейской загорелась крыша.

Пресс-служба прокуратуры Сахалинской области в Telegram-канале написала, что сотрудники надзорного ведомства организовали проверку по факту возгорания в жилом доме. Специалистам предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за противопожарную безопасность в данном здании.

«Исполняющий обязанности Александровск-Сахалинского прокурора Валерий Ожог работает на месте происшествия», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что городская прокуратура поставила на контроль мероприятия по оказанию помощи жильцам загоревшегося дома и их отправке в пункты временного размещения.

30 мая в Нижнем Новгороде произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Пламя охватило балконы на двух последних этажах и одну квартиру на восьмом этаже.

По данным МЧС РФ, к ликвидации возгорания привлекли 82 сотрудника экстренных служб и 21 единицу техники. Огнеборцы спасли из здания одного человека. Пострадали четыре жильца, включая ребенка.

Ранее на юге Москвы загорелся жилой дом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами