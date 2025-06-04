В Сахалинской области загорелся многоэтажный жилой дом

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Александровске-Сахалинском. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

В материале говорится, что у многоэтажного дома по улице Красноармейской загорелась крыша.

Пресс-служба прокуратуры Сахалинской области в Telegram-канале написала, что сотрудники надзорного ведомства организовали проверку по факту возгорания в жилом доме. Специалистам предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за противопожарную безопасность в данном здании.

«Исполняющий обязанности Александровск-Сахалинского прокурора Валерий Ожог работает на месте происшествия», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что городская прокуратура поставила на контроль мероприятия по оказанию помощи жильцам загоревшегося дома и их отправке в пункты временного размещения.

30 мая в Нижнем Новгороде произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Пламя охватило балконы на двух последних этажах и одну квартиру на восьмом этаже.

По данным МЧС РФ, к ликвидации возгорания привлекли 82 сотрудника экстренных служб и 21 единицу техники. Огнеборцы спасли из здания одного человека. Пострадали четыре жильца, включая ребенка.

Ранее на юге Москвы загорелся жилой дом.