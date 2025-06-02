С вулкана на Камчатке спасли туриста, который сломал ногу

На Камчатке спасатели помогли туристу, который сломал ногу на вулкане, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Несчастный случай произошел утром 1 июня с туристом, который вместе с другими участниками группы спускался с Вилючинского вулкана. Мужчина сломал ногу и получил вывих руки. В тот момент путешественник находился на высоте около 1700 метров.

На место направили вертолет и наземную группировку спасателей из Камчатского центра МЧС России. Воздушное судно не смогло приземлиться на указанной высоте из-за крутого склона, и спасатели высадились выше на 400 метров.

Пока одни специалисты занимались эвакуацией пострадавшего, другие искали более удобную площадку для вертолета. Раненого закрепили на спасательных санях и спустили таким образом к вертолету, а затем доставили в краевую больницу.

Ранее в Ростове спасли упавшую в яму девушку и прохожего, который пытался ей помочь.