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С вулкана на Камчатке спасли туриста, который сломал ногу

Камчатские спасатели помогли туристу, который сломал ногу на вулкане

На Камчатке спасатели помогли туристу, который сломал ногу на вулкане, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Несчастный случай произошел утром 1 июня с туристом, который вместе с другими участниками группы спускался с Вилючинского вулкана. Мужчина сломал ногу и получил вывих руки. В тот момент путешественник находился на высоте около 1700 метров.

На место направили вертолет и наземную группировку спасателей из Камчатского центра МЧС России. Воздушное судно не смогло приземлиться на указанной высоте из-за крутого склона, и спасатели высадились выше на 400 метров.

Пока одни специалисты занимались эвакуацией пострадавшего, другие искали более удобную площадку для вертолета. Раненого закрепили на спасательных санях и спустили таким образом к вертолету, а затем доставили в краевую больницу.

Ранее в Ростове спасли упавшую в яму девушку и прохожего, который пытался ей помочь.

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