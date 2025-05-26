Собака спасла хозяина, который потерял сознание после продолжительной болезни

В Томске собака спасла бездомного хозяина, обратив на него внимание своим лаем

В Томске собака спасла бездомного хозяина, с которым жила около теплотрассы. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70».

По информации канала, прохожий заметил животное, которое стоит рядом с проходом в нежилое помещение около теплотрассы: собака лаяла, обращая на себя внимание. Мужчина подошел ближе, при этом животное не агрессировало и пропустило мужчину дальше. Он пробрался по мусору вглубь помещения и нашел там бродягу, который едва мог двигаться. Прохожий вызвал скорую.

Прибывшим на место место медикам пришлось вызвать на подмогу Росгвардию, так как животное отказывалось подпускать их к хозяину.

«Чтобы успокоить животное, спасателям пришлось обратиться за помощью к росгвардейцам — те использовали звук электрошокера, чтобы отпугнуть собаку, не причинив ей вреда», — говорится в сообщении канала.

По информации журналистов, мужчина, к которому подзывала собака, длительное время жил под теплотрассой. У него якобы диагностировано тяжелое инфекционное заболевание.

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