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Стало известно об опасности ковриков в ванной

Pravda.Ru: коврики в ванной могут быть рассадником плесени и бактерий
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Коврики в ванной могут представлять опасность для здоровья, потому что они впитывают влагу и пыль и могут быть рассадником плесени и бактерий. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Если не стирать коврик хотя бы раз в неделю, он может стать одним из самых грязных объектов в доме. Специалисты рекомендуют заменить их на бамбуковые циновки, у которых нет ворса, то есть среды для размножения грибков.

«Гладкая поверхность не впитывает влагу, не накапливает грязь и легко очищается — достаточно протереть влажной салфеткой», — отметили в сообщении.

По словам экспертов, это решение не требует стирки, не впитывает запахи, а также надолго сохраняет вид без выцветания.

Ученые из Университета Де Монфор до этого обнаружили, что домашняя машинная стирка не удаляет из текстиля опасные микробы, устойчивые к антибиотикам. Такие «супербактерии» на униформе медицинских работников могут стать источниками внутрибольничных инфекций. В ходе эксперимента специалисты протестировали шесть моделей бытовых стиральных машин, стирая тканевые образцы, зараженные патогенными бактериями.

Ранее ученые нашли в блохах мощное средство от инфекций.

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