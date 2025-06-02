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Наука
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Ученые нашли в блохах мощное средство от инфекций

ACIS: белок резилин из насекомых отталкивает 100% бактерий от поверхностей
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Depositphotos

Австралийские ученые из Университета RMIT совершили прорыв в создании антибактериальных покрытий для медицинских устройств, использовав неожиданный источник вдохновения — белок резилин, который позволяет блохам прыгать. Исследование опубликовано в научном журнале Advances in Colloid and Interface Science (ACIS).

Команда разработала уникальное покрытие на основе модифицированного резилина, демонстрирующее 100% эффективность в предотвращении прикрепления бактерий к поверхностям. Это открытие особенно важно для борьбы с устойчивыми к антибиотикам инфекциями, такими как метициллинрезистентный золотистый стафилококк, которые часто развиваются на медицинских имплантатах.

«Наше покрытие работает принципиально иначе, чем антибиотики. Оно физически разрушает бактериальные клетки через электростатическое взаимодействие, не оставляя шансов для развития резистентности», — объяснил ведущий исследователь, профессор Намита Рой Чоудхури.

Лабораторные испытания показали, что нанокапли резилина эффективно уничтожают бактерии E.coli (кишечной палочки), не повреждая при этом здоровые клетки человека. Это достигается за счет уникального механизма действия — покрытие взаимодействует с мембранами бактерий, вызывая их разрушение.

Ранее ученые нашли способ борьбы с инфекциями без антибиотиков.

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