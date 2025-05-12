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Стиральные машины не удаляют опасные бактерии из ткани, выяснили ученые

PLOS One: в стиральных машинах могут закрепляться супербактерии
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Depositphotos

Ученые из Университета Де Монфор обнаружили, что домашняя машинная стирка не удаляет из текстиля опасные микробы, устойчивые к антибиотикам. Такие «супербактерии» на униформе медицинских работников могут стать источниками внутрибольничных инфекций. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

В ходе эксперимента специалисты протестировали шесть моделей бытовых стиральных машин, стирая тканевые образцы, зараженные патогенными бактериями. Оказалось, что половина машин не справляется с дезинфекцией в быстром режиме, а треть — даже в стандартном, более длительном цикле стирки с горячей водой.

Дополнительные анализы показали, что на внутренних поверхностях барабанов формируются биопленки с потенциально опасными микроорганизмами, несущими гены устойчивости к антибиотикам.

Исследователи также обнаружили, что некоторые бактерии способны вырабатывать устойчивость не только к лекарствам, но и к компонентам бытовых моющих средств, что еще больше затрудняет их уничтожение в домашних условиях.

Авторы работы предупреждают: ношение недезинфицированной униформы может способствовать распространению инфекций в медицинских учреждениях. В связи с этим они предлагают пересмотреть рекомендации по домашней стирке униформы и рассмотреть возможность использования промышленных машин в больницах для повышения уровня безопасности.

Ранее было выявлено сочетание двух распространенных бактерий, которое подавляет иммунитет.

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