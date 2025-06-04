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Общество
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Воспитательница таскала ребенка по земле и ставила на него ноги

В Хабаровске воспитательницу будут судить за насилие над ребенком

В Хабаровске будут судить 56-летнюю воспитательницу за применение силы в отношении ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в начале мая. Находясь в детском саду, семилетний мальчик не хотел идти на прогулку. Недовольная ситуацией педагог схватила пострадавшего за капюшон и протащила до скамейки, затем избила.

«Помимо этого, обвиняемая поставила свои ноги на лежащего на земле ребенка», – сообщается в публикации.

Соответствующие кадры появились в пабликах города. На видео заметно, как женщина в окружении детей и, предположительно, коллег, опирается ногами на мальчика.

В отношении воспитательницы возбудили дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Женщина уже не работает в детском саду.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, вскоре фигурантка предстанет перед судом.

Ранее в Улан-Удэ осудили воспитательницу, которая избивала детей.

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