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Российская воспитательница получила срок за избиение малолетних в детсаду

В Улан-Удэ осудили воспитательницу, которая избивала детей
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Depositphotos

В Улан-Удэ вынесли приговор воспитательнице, которая избивала малолетних в детском саду. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что 49-летняя воспитательница систематически применяла физическое и психологическое насилие к воспитанникам младшей группы. Она наносила детям побои и кричала на них, причиняя малолетним страдания. Преступление раскрылось после того, как один из родителей обнаружил у ребенка кровоподтеки и инициировал проверку записей с камер наблюдения в группе.

Железнодорожный районный суд признал женщину виновной в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и назначил наказание в виде пяти лет и одного месяца колонии общего режима. Также ей запретили работать с детьми в течение двух лет.

Ранее воспитательница детсада в Сочи ткнула ребенка головой в тарелку и лишилась работы.

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