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Молодую футболистку выгнали из команды за публикацию откровенных фото и видео

Футболистка из Бразилии потеряла место в команде из-за съемок в порнороликах
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Depositphotos

В Бразилии спортсменку выгнали из команды по мини-футболу за непристойные снимки, сообщает Daily Star.

Марсела Соарес, 21-летняя футболистка из штата Риу-Гранди-ду-Сул, решила найти подработку и зарегистрировалась на «сайте непристойного характера». Какую именно платформу она выбрала для публикации откровенных снимков, не уточняется, однако известно, что за четыре недели ей удалось там заработать 55 тыс. бразильских реалов (более 770 тыс. рублей).

Соарес говорит, что гонорар за участие в играх клуба достигал 550 реалов, что едва покрывало ее расходы на поездки на тренировки. Когда руководство клуба обнаружило ее подработку, девушка лишилась места в команде за то, что «навлекла на клуб дурную славу».

«Я просто показываю свое тело, я не делаю ничего плохого. Меня осуждали даже другие женщины. Но в то же время я обрела свободу и финансовую независимость. Сегодня я чувствую себя сильнее», — утверждает Соарес.

У экс-футболистки уже 240 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она признает, что ушла из спорта из-за недостаточной финансовой отдачи и теперь зарабатывает в сто раз больше.

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