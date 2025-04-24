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В Италии воспитательницу детского сада уволили за аккаунт на OnlyFans

Mirror: воспитательница детского сада в Италии завела OnlyFans и лишилась работы
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В Италии воспитательницу детского сада уволили с работы за то, что она продавала свои интимные фото и видео на платформе OnlyFans, пишет Mirror.

Как сообщают СМИ, 29-летняя Елена Марага, работавшая в католическом дошкольном учреждении недалеко от Тревизо, была уволена после того, как родители детей обнаружили ее аккаунт с контентом для взрослых. Инцидент получил огласку, когда один из отцов воспитанников приобрел фотографии Елены на OnlyFans и затем распространил их в местном футбольном чате.

Администрация учебного заведения приняла решение о немедленном расторжении трудового договора с воспитательницей, сославшись на несоответствие ее деятельности ценностям католического учреждения. Сама женщина объяснила, что создала аккаунт на платформе из-за финансовых трудностей. Ее зарплата составляла около €1200 в месяц, что, по словам итальянки, делало жизнь «экономически неустойчивой».

Этот случай вызвал широкую общественную дискуссию о границах личной жизни педагогов и профессиональной этики. Министерство образования Италии уже заявило о намерении разработать новый этический кодекс, который бы регулировал подобные ситуации. Между тем сама Марага, имеющая пятилетний опыт работы в дошкольном образовании и степень в области педагогических наук, приняла решение сменить профессию и осваивает специальность фитнес-тренера.

Ранее OnlyFans обвинили в мошенничестве из-за переписок с моделями.

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