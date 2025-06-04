Россиянам рассказали, в каких водоемах можно заразиться церкариозом

Риск заражения церкариозом или «зудом купальщика» наиболее высок при купании в стоячих водоемах. Об этом «Москве 24» рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Врач уточнил, что заболевание провоцируют личинки шистосома — церкарии, которые переносятся преимущественно водоплавающими птицами и могут заползать людям под кожу. В связи с этим риск заболеть есть в местах, где плавают птицы. Особенную осторожность эксперт посоветовал соблюдать при наличии кожных болезней, потому что в этом случае личинке проще проникнуть под кожу.

Чтобы обезопасить себя, россиян призвали плавать только в водоемах, которые официально разрешены для купания. При этом Вознесенский добавил, что церкариоз больше распространен в тропических странах.

«Там, где температура воды выше 18–22 градусов, вероятность заболеть выше, чем там, где она холоднее. Просто личинки в более северных регионах менее дееспособны», — заключил он.

Врач-кардиолог Люсине Саркисян до этого говорила, что купание в холодной воде даже летом может грозить обострением уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что это может стать серьезным стрессом для организма неподготовленного человека.

Ранее были названы столичные водоемы, пригодные для купаний.