Врач рассказал, когда вздутие живота не указывает на рак

Вздутие живота может естественным образом возникнуть после потребления бобовых и некоторых овощей, при недостатке клетчатки в рационе, а также у женщин перед менструацией из--за гормональных изменений. Чаще всего это не является признаком рака. Об этом рассказал британский терапевт Амир Хан. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Врач объяснил, что некоторые продукты вызывают «естественное» вздутие. Чаще всего такой эффект оказывает растительная пища, особенно овощи, такие как брокколи и фасоль. При попадании в организм они активно перерабатываются кишечными бактериями, которые производят газ водород.

Недостаток фруктов, овощей и круп в рационе также может вызывать дискомфорт и тяжесть в животе.

«Из-за застоя каловых масс в толстой кишке недавно переваренная пища дольше остается в кишечнике. Необходимость вмещать этот дополнительный объем и поступление новой пищи приводят к вздутию живота», — уточнил доктор Хан.

Эксперт отметил, что гормональные факторы также играют роль в процессе пищеварения. Женские половые гормоны эстроген и прогестерон способны вызывать газообразование, замедляя или ускоряя переваривание пищи. Эстроген также может провоцировать задержку жидкости в организме, в том числе — в области живота. Эти симптомы чаще всего проявляются у женщин во второй половине менструального цикла и в период пременопаузы. В этом случае вздутие редко указывает на рак кишечника.

Терапевт добавил, что часто возникающее ощущение газообразования, тяжести или распирания в животе может быть признаком не только онкологических заболеваний, но и синдрома раздраженного кишечника и болезни Крона. В случае, когда вздутие сопровождается усталостью, потерей аппетита и снижением веса, доктор рекомендует как можно скорее обратиться к врачу.

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