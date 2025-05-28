Врач назвал продукты, от которых нужно отказаться при вздутии живота

Эндокринолог Франсиско Росеро заявил, что с повышенным газообразованием можно справиться, отказавшись от хлебобулочных изделий, коровьего молока и сахара. Об этом эксперт рассказал в беседе с изданием El Español.

По словам врача, основная причина повышенного газообразования — ферментация (брожение) углеводов, таких как глюкоза, фруктоза и сахароза. При нарушении пищеварения или чрезмерном употреблении сахара эти вещества достигают толстой кишки, где становятся пищей для бактерий, вызывающих газообразование. Особенно подвержены этому люди с чувствительным ЖКТ или синдромом раздраженного кишечника (СРК).

Хлеб и выпечка, по словам врача, также содержат быстроферментируемые углеводы и часто становятся триггерами метеоризма. Аналогичный эффект оказывает добавленный сахар, который встречается не только в сладостях, но и в промышленном хлебе, напитках и даже «полезных» продуктах, таких как мюсли.

Особое внимание Росеро уделил нарушению всасывания фруктозы, которое, по данным исследований, может наблюдаться у трети населения. Это состояние вызывает накопление водорода в кишечнике, что диагностируется с помощью дыхательных тестов и сопровождается неприятными симптомами.

Также врач рекомендует отказаться от коровьего молока, особенно если у человека наблюдается лактазная недостаточность — дефицит фермента, расщепляющего лактозу. В таких случаях молочный сахар остается неусвоенным и тоже становится причиной брожения и вздутия.

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