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Общество
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«Молодежь все равно не готовит»: в России начнут строить квартиры без кухонь

Член ОП РФ Аничкин: в новых ЖК будут квартиры с ограниченной площадью кухни
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Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

В новых российских жилых комплексах квартиры будут иметь одну особенность – в них будет ограничиваться площадь кухни, так как молодежь сегодня практически не готовит. Об этом 360.ru сообщил председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

«Я вот только сегодня разговаривал с одной уважаемой строительной компанией, которая мне сказала, что сейчас рассматривают новые комплексы, которые будут строить с ограничениями по площади кухни, потому что молодые семьи сейчас ничего не готовят», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня женщины предпочитают заказывать готовую еду, а затем просто ее разогревать. Причем эта тенденция, по мнению Аничкина, скорее негативная, так как приготовление пищи – это важный элемент создания семейного климата. В процессе приготовления еды люди общаются, обсуждают, как прошел день и так далее, поэтому отказ от этого ритуала не идет на пользу традиционным ценностям, считает он.

«Это не мое придуманное. Это то, что у нас в классической литературе описано», — заключил специалист.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России для поддержания темпов строительства жилья необходимо обеспечить стабильную политику в области ипотеки до 2030 года. По его словам, что с учетом высокой ключевой ставки, а также недоступной рыночной ипотеки и ограничений по участию россиян в льготных программах сократилась возможность по улучшению жилищных условий.

Ранее стало известно, что каждый третий москвич-миллениал хотел бы приобрести квартиру в новом ЖК.

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