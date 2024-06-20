Каждый третий москвич-миллениал хотел бы приобрести квартиру в новом ЖК

Самым привлекательным жильем для москвичей поколения Y (29-38 лет) стали современные жилые комплексы. Почти 47% из них уже выбрали для жизни городские новостройки, а 35,5% — хотели бы приобрести в нем квартиру и лишь 17% рассматривают для жизни квартиры в старом фонде. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного Level Group. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

Если сравнить с другими возрастными категориями, то именно миллениалы становятся основной целевой аудиторией для девелоперов и именно на их потребности и запросы ориентируются застройщики при строительстве новых ЖК.

Если в возрасте 29-38 лет почти половина опрошенных (47%) сами выбрали себе квартиру, то в более молодой категории (18-28 лет) таких только 27%, а более половины (54%) — живет в квартирах, доставшихся им по наследству. Чем старше, тем больше возможности взять кредит или накопить себе на квартиру, а в качестве первого взноса можно использовать как раз доставшуюся в наследство квартиру, которая может не устраивать по качественным характеристикам или расположению. Поэтому, вероятно, в категории «молодых взрослых» доля живущих в унаследованной недвижимости сокращается до 33%. В следующей возрастной категории (39-45 лет) доля живущих в самостоятельно выбранных квартирах вырастает еще выше — до 54,4%, а в унаследованном - снижается до 29,7%.

При этом в возрастной группе 29-38 лет оказалось больше всего поклонников современных жилых комплексов. Среди опрошенных москвичей 47% уже живут в современных жилых комплексах, еще 23,5% выбрали квартиры в городских кварталах за городом.

Если же речь стоит о выборе квартиры для приобретения, то только 17% московских миллениалов рассматривают для себя вариант в старом фонде в исторической части города, большая часть потенциальных покупателей этого возраста выбирает современные новостройки. Так, 35,5% опрошенных предпочли бы жить в крупном ЖК в городе, еще 21,1% привлекает жилье за городом, рядом с лесом, но опять же в городском формате квартиры. О частном доме за городом мечтает около 14% участников исследования.

При этом покупатели поколения Y достаточно хорошо представляют, чего бы они хотели от нового ЖК, в котором готовы поселиться. И среди трех основных пунктов они называют наличие рядом леса и водоема (реки или пруда) - их хотели бы видеть около 21% опрошенных, а на первом месте (более 27%) — благоустроенный парк с детскими площадками и зоной для прогулок. Это отражает тот демографический факт, что именно на возраст 29-38 лет приходится основной пик рождения детей. Кроме того, именно расширение состава семьи часто становится импульсом к покупке квартиры, который поддерживается государственной программой «Семейной ипотеки».

Соответственно, самая востребованная инфраструктура в новых ЖК также связана с детьми. Так, самый большой запрос (почти 45%) идет на образовательную инфраструктуру — детские сады и школы, отчасти вуз. На втором месте (31%) — дополнительная инфраструктура для детей — площадки, кружки, центры развития и т.п. И уже на третьем месте (26%) — медицинская инфраструктура, которая, в том числе, рассчитана и на детей.

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