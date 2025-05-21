Сотрудница школы совратила школьника и не попала в тюрьму

В Пенсильвании консультант по вопросам профориентации получила условный срок за совращение 14-летнего подростка. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, отношения между подростком и 36-летней Келли Энн Шутте начались в 2022 году после того, как женщина села в автобусе рядом с пострадавшим во время школьной экскурсии.

После этого они стали видеться чаще. Так, работница школы вызывала молодого человека к себе в кабинет во время уроков, из-за чего тот пропускал занятия. Помимо этого, пара проводила время на парковке супермаркета и дома у школьника, когда его родителей не было дома.

Летом, когда занятий в учебном заведении не было, женщина поддерживала отношения с юношей с помощью мессенджеров. О том, что консультант совратила подростка, стало известно после того, как один из родственников школьника застал пару.

Суд признал женщину виновной и назначил шесть лет условно. Также она больше никогда не сможет работать в школе и должна зарегистрироваться в списке нарушителей, совершавших действия сексуального характера.

Ранее учительница совращала ученика, оставаясь с ним прямо в школьном кабинете.