Из воркутинской шахты экстренно эвакуировали свыше ста рабочих

МЧС: из шахты «Комсомольская» в Воркуте эвакуировали 115 человек

Из шахты «Комсомольская» в Воркуте временно эвакуировали 115 человек из-за прекращения работы вентилятора. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные МЧС Коми.

Причину инцидента устанавливают. После запуска вентилятора шахты ее работа была возобновлена.

До этого сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на шахте в Воркуте. В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работали 30 специалистов МЧС и семь единиц техники.

Похожий инцидент произошел 9 декабря. В МЧС сообщали, что возгорание произошло в угольной шахте «Алардинская», которая находится в Калтанском городском округе в Кузбассе. Сообщалось, что из нее эвакуировали 120 человек, двое из которых были переданы медикам. Сообщалось также, что на месте происшествия работали 44 специалиста чрезвычайного ведомства и девять единиц специальной техники.

Ранее людей вывели из шести шахт в Кемеровской области из-за отключения света.