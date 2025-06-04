МЧС России: в Ярославле произошел пожар площадью 400 кв. м на заводе

В Ярославле начался пожар на заводе. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Название и адрес предприятия не указаны, однако известно, что здание расположено на проспекте Октября. Площадь пожара оценивается в 400 кв. м. Сейчас с огнем борются 50 человек с использованием 16 единиц техники.

До этого в Ленинградской области начался крупный пожар в ангарах с красками и лаками в поселке Янино. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли пожарный поезд.

В администрации Ленобласти сообщили, что пожару в промышленной зоне поселка Янино присвоили ранг №2. Такой ранг присваивается при нескольких условиях. Среди них — крупная площадь горения и отсутствие поблизости источников воды, а также недостаточное количество людей и оборудования для ликвидации огня.

Ранее в Камчатском крае загорелся рыбокомбинат «Октябрьский».