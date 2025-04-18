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Сжег паспорт под гимн Украины. Бодибилдера Шпака признали иноагентом

Блогера-бодибилдера Шпака признали иноагентом
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Блогер Александр Шпак

sashashpakofficial/Telegram
Минюст России признал иноагентом блогера-бодибилдера Александра Шпака, уехавшего из страны после начала СВО и демонстративно сжегшего свой паспорт под гимн Украины. Также в реестр внесены экс-журналистка «Эха» Ирина Баблоян, экономический обозреватель Вячеслав Ширяев и блогер Мария Чистякова (Мари Говори). Все они проживают не в России.

Министерство юстиции России опубликовало очередной пятничный список новых иноагентов. На этот раз в реестр были включены фрик-блогер-бодибилдер Александр Шпак, журналистка Ирина Баблоян, экономический обозреватель Вячеслав Ширяев и блогер Мария Чистякова (Мари Говори).

«А.К. Шпак распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

Также бодибилдер «выступал против специальной военной операции на Украине» и «участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов».

Бывшая ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Баблоян, как отмечает Минюст, создавала и распространяла для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также материалы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Ее также обвиняют в распространении фейков о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также фейков, направленных на формирование негативного образа ВС РФ. Кроме того, Баблоян выступала против СВО.

Обозреватель Ширяев и блогер Мари Говори тоже распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также формировали негативный имидж ВС РФ и выступали против военной операции на Украине. Все четверо в настоящее время проживают не в России.

8 лет колонии за фейки

В январе 2024 года суд заочно арестовал Шпака по делу о фейках о ВС РФ. Блогера обвинили в распространении ложной информации о действиях российских военных на Украине по мотивам политической ненависти.

Басманный районный суд города Москвы заочно приговорил Шпака к восьми годам колонии общего режима. 16 апреля судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения.

Блогер покинул Россию сразу после начала СВО. Telegram-канал SHOT писал, что он находится в розыске с января 2024 года.

В августе прошлого года Шпак поджег свой российский паспорт. Видеоролик попал в сеть. Сначала Шпак подтерся документом, а потом поджег, исполняя гимн Украины. На бодибилдера тогда возбудили дело по статье «Надругательство над Государственным гербом России».

Шпаку 46 лет. Он известен тем, что сильно модифицировал свое тело: блогер набил большое количество татуировок, вставил импланты в грудь и ягодицы, а также нарастил клыки, чтобы стать похожим на вампира. Всего на его счету 15 операций, начиная с липосакции и заканчивая фронтопластикой.

Был женат официально шесть раз. Последней его супругой была блогер, спортсменка, певица Мася Шпак (Ирина Голденберг).

Ранее получил условный срок за распространение анаболических стероидов.

В конце лета 2019 добавлял к своим публикациям хештег »#крымнаш» и был внесен в базу Миротворец. Позже удалил страницу VK.

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