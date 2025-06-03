Луганчанка побоялась обвинения в пособничестве террористам и отдала аферистам 5 млн рублей

В ЛНР 53-летняя местная жительница поверила мошенникам и лишилась сбережений. Об этом сообщает МВД по ЛНР.

Все началось, когда с 53-летней жительницей Александровска связался неизвестный, представившийся якобы сотрудником миграционной службы, который сообщил о необходимости постановки штампа о регистрации. Затем последовал звонок от «представителя Роскомнадзора», предупредившего, что предыдущий собеседник был мошенником.

После этого женщина разговаривала с лжесотрудником правоохранительных органов, который убедил луганчанку, что от ее имени якобы оформлена генеральная доверенность на человека, уличенного в террористической деятельности. Злоумышленники убедили ее, что, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно перевести все деньги на «безопасный счёт».

Поддавшись давлению, женщина перевела более 5 млн рублей аферистам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее пенсионер из Чувашии пытался получить ключ от домофона и лишился 60 млн рублей.