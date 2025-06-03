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Общество
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Пенсионер из Чувашии пытался получить ключ от домофона и лишился 60 млн рублей

В Чувашии пенсионер лишился 60 млн рублей из-за мошенников
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Новочебоксарске мошенники выманили у пожилого мужчины 60 млн рублей, которые он копил на грузовую фуру. Об этом сообщает УМВД Чувашии.

Неизвестные связались с 67-летним потерпевшим в конце мая, ему сообщили о необходимости замены ключа от домофона. Мужчина сообщил звонившим код из СМС-сообщения. В дальнейшем ему стали поступать звонки от псевдосотрудников Росфинмониторинга и ФСБ.

Злоумышленники заставили новочебоксарца купить новый телефон для конфиденциальных переговоров с «силовиками», которые будут помогать сберечь его накопления. По указанию аферистов, мужчина за несколько раз снял в банке все накопления, он убедил менеджеров банка в том, что деньги ему нужны для покупки новой фуры.

В итоге за несколько дней общения со злоумышленниками он отправил им около 60 млн рублей. Взамен те прислали ему справку, что его сбережения находятся в «специальном резервном фонде» Центрального банка. На обращение в полицию настоял сын потерпевшего, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге аферисты выманили 14 млн рублей у блокадницы.

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