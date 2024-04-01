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В Германии легализовали каннабис

В Германии вступил в силу закон о легализации каннабиса

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Markus Schreiber/AP

В Германии вступил в силу закон, вызвавший ожесточенные дискуссии в обществе на стадии его обсуждения. Он регулирует хранение и выращивание каннабиса, пишет ТАСС.

Согласно новым нормам, гражданам старше 18 лет разрешено иметь при себе на улице не более 25 граммов каннабиса для личного пользования. Дома же разрешено выращивать не более трех кустов конопли или иметь до 50 граммов каннабиса. Каннабис больше не входит в список запрещенных веществ.

Теперь жители и туристы смогут употреблять каннабис в Германии публично. Но это запрещено делать рядом с детьми, подростками, а также вблизи детских садов, школ, игровых и спортивных площадок и на пешеходных зонах днем. С июля государство будет контролировать общественные организации любителей каннабиса, позволяя им выращивать коноплю и распространять наркотик среди членов при соблюдении строгих правил. Закон также предусматривает меры по предотвращению зависимости от каннабиса.

Частичная легализация каннабиса была включена в коалиционное соглашение Социал-демократической партии Германии, «зеленых» и Свободной демократической партии еще в 2021 году. Министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что новый закон является необходимой мерой, защищающей граждан от более опасных наркотиков, которые распространяются на черном рынке без контроля.

Оппозиция, федеральные власти и различные организации высказывались против легализации каннабиса, опасаясь негативного влияния новых правил на борьбу с преступностью.

Ранее на Украине выдали лицензию на лечение военных наркотическими веществами.

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