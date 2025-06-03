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Разрисованный 200-летний презерватив стал часть экспозиции музея в Амстердаме

The Guardian: в музее в Амстердаме появился 200-летниий презерватив с рисунком
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Kelly Schenk/Rijksmuseum

В музее в Амстердаме впервые выставили в качестве экспоната 200-летний разрисованный презерватив, пишет The Guardian.

В Национальном музее Рейкс в Амстердаме на всеобщее обозрение выставили иллюстрированный презерватив возрастом около 200 лет, который стал первым противозачаточным средством в истории, попавшим в коллекцию музея.

Этот исторический артефакт, предположительно изготовленный из аппендикса овцы около 1830 года, был куплен за €1000 евро на аукционе в Харлеме в ноябре 2024 года. На презервативе выполнена эротическая гравировка, изображающая частично раздетую женщину, указывающую на мужские гениталии трех мужчин.

Куратор музея Джойс Зелен объяснила, что композиция намеренно отсылает к греческому мифу о «суде Париса», где герой выбирает самую красивую из богинь.

«Поэтому мы считаем, что тот, кто его приобрел, был довольно утонченным человеком», — добавила эксперт.

Презерватив, вероятно, был взят из престижного парижского борделя. До появления вулканизированной резины в 1839 году такие изделия делались из льна, животных кишок или даже черепахового панциря. Они обеспечивали минимальную защиту от заболеваний, передающихся половым путем, и не всегда эффективно предотвращали беременность.

«В 1830-х годах использование презервативов все еще осуждалось, особенно церковью. Продавались они из-под полы в публичных домах или парикмахерских, хотя существовали и роскошные магазины, предлагавшие индивидуальный пошив», — отметила Зелен.

Специалисты исследовали презерватив в ультрафиолетовом свете и пришли к выводу, что он никогда не применялся по назначению. Однако он мог служить рекламным сувениром или символом статуса человека.

Ранее сотрудник почты рассылал по отделениям свои использованные презервативы.

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