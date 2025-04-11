Сотрудник почты рассылал по отделениям свои использованные презервативы

В Японии 43-летнего сотрудника местной почты Ясухиро Накадзиму арестовали по подозрению в воспрепятствовании работы Почты Японии — он разослал в разные отделения организации конверты с использованными презервативами. Об этом сообщает The Japan Times.

Согласно отчету полиции, в декабре 2024 года житель Киото Накадзима отправил в одно из отделений почты префектуры Осака презерватив со своим биологическим материалом и письмо, адресованное одной из сотрудниц. Анонимность отправителя удалось раскрыть благодаря ДНК-тесту содержимого презерватива, а также почерка автора письма. Позже правоохранителям стало известно о порядка десяти подобных инцидентах в разных отделениях почты той же префектуры.

Дома у подозреваемого были найдены два конверта с аналогичным содержимым.

Задержанный пояснил, что не собирался препятствовать работе отделений, по его словам, таким образом «он удовлетворял свои потребности».

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