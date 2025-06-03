В Кемерово наказали подростков, танцевавших полуголыми в Парке Ангелов

Полиция в Кемерово нашла подростков, танцевавших в нижнем белье в Парке Ангелов

Сотрудники полиции нашли и привлекли к ответственности подростков, танцевавших в нижнем белье в Парке Ангелов в Кемерово. Об этом сообщает Telegram-канал »Полиция Кузбасса».

«Полицейские провели с несовершеннолетними и их родителями профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах и напомнили школьникам о том, что Парк Ангелов является не только зоной отдыха, но и местом памяти», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении 17-летнего подростка был также составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» — ему назначен штраф в размере 1000 рублей. Кроме того, оба подростка были поставлены на учет в полицию.

До этого в Братске группа несовершеннолетних осквернила Вечный огонь.

Школьники плевали и делали вид, что справляют нужду на Вечный огонь. В прокуратуре Иркутской области заявили, что взяли инцидент со школьниками на контроль. Также в отношении подростков, демонстрирующих оскорбительное поведение у мемориала, проводит проверку Следственный комитет.

Ранее в Приморском крае оштрафовали родителей подростков за игры с Вечным огнем.