Стала известна основная претензия Генпрокуратуры к издателю игры «Мир танков»

Претензии Генпрокуратуры России к компании «Леста», выпускающей компьютерные игры «Мир танков» и «Мир кораблей», связаны с ее офшором в Гонконге, из которого перечислялись финансы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Во время разделения компаний Wargaming и ООО «Леста» средства этих структур были перечислены в гонконгский офшор. В Генпрокуратуре полагают, что оттуда перечислялись деньги, в том числе и для нужд ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

Адвокат компании «Леста» Роман Макаров в беседе с ТАСС подтвердил, что вопрос, связанный с финансированием ВСУ, рассматривался в суде во время рассмотрения иска о запрете компании. При этом он отметил, что речь идет не об офшоре, а юрисдикции, которая является дружественной РФ и обладает необходимой банковской инфраструктурой.

3 июня Таганский суд Москвы признал деятельность российской игровой компании «Леста Игры» экстремистской. Ее включат в реестр Росфинмониторинга, а также обратят активы в доход государства. Кроме того, будет введен запрет на распространение всех игровых продуктов компании на территории России.

На суде Генпрокуратура утверждала, что «Леста Игры» связана с ныне кипрской компанией Wargaming, которая в 2022 году объявила об уходе с российского и белорусского рынков. Она закрыла офис в Минске и позже организовала акции в поддержку ВСУ, имея при этом действующий офис на Украине.

Ранее выяснилось, что российский шутер PIONER будет доступен всем желающим бесплатно задолго до выхода.