На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Стала известна основная претензия Генпрокуратуры к издателю игры «Мир танков»

ТАСС: претензии к компании «Леста» связаны с офшором, откуда финансировались ВСУ

Претензии Генпрокуратуры России к компании «Леста», выпускающей компьютерные игры «Мир танков» и «Мир кораблей», связаны с ее офшором в Гонконге, из которого перечислялись финансы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Во время разделения компаний Wargaming и ООО «Леста» средства этих структур были перечислены в гонконгский офшор. В Генпрокуратуре полагают, что оттуда перечислялись деньги, в том числе и для нужд ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

Адвокат компании «Леста» Роман Макаров в беседе с ТАСС подтвердил, что вопрос, связанный с финансированием ВСУ, рассматривался в суде во время рассмотрения иска о запрете компании. При этом он отметил, что речь идет не об офшоре, а юрисдикции, которая является дружественной РФ и обладает необходимой банковской инфраструктурой.

3 июня Таганский суд Москвы признал деятельность российской игровой компании «Леста Игры» экстремистской. Ее включат в реестр Росфинмониторинга, а также обратят активы в доход государства. Кроме того, будет введен запрет на распространение всех игровых продуктов компании на территории России.

На суде Генпрокуратура утверждала, что «Леста Игры» связана с ныне кипрской компанией Wargaming, которая в 2022 году объявила об уходе с российского и белорусского рынков. Она закрыла офис в Минске и позже организовала акции в поддержку ВСУ, имея при этом действующий офис на Украине.

Ранее выяснилось, что российский шутер PIONER будет доступен всем желающим бесплатно задолго до выхода.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами