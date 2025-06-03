Коллекторское агентство пообещало избавить москвичку от долгов и лишило ее дома

В Москве коллекторов заподозрили в мошенничестве с недвижимостью должницы

В Москве четверых коллекторов задержали по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жительница столицы обратилась в полицию и рассказала, что к ней обратился малознакомый мужчина, представившийся финансовым консультантом. Он предложил «законный способ» избавиться от долговых обязательств через оформление «фиктивной» сделки купли-продажи ее загородного дома с земельным участком в Одинцовском районе Подмосковья.

Покупатель оформил ипотечный кредит на сумму более 10 млн рублей и перевел их женщине, которая по указанию предполагаемых злоумышленников сразу же передала эти средства посреднику. Впоследствии выяснилось, что участники сделки были связаны с коллекторским агентством, и некоторое время заставляли женщину выплачивать кредит якобы для сохранения недвижимости. Когда деньги закончились, пострадавшую с родственниками вынудили освободить жилье.

Полиция задержала руководителя отдела взысканий и трех сотрудников агентства. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемые заключены под стражу.

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