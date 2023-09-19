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В Италии туристка выпустила в море лобстера за 200 евро

В Италии женщина заказала лобстера за 200 евро и выпустила его в море

В Италии женщина пришла в известный ресторан для того, чтобы отпустить дорогого лобстера в воду. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на Сардинии. Пара из Швейцарии решила поужинать в известном рыбном ресторане Gente di Mare и в качестве главного блюда они заказали лобстера по-каталонски с лингвини. Это блюдо обошлось супругам в 200 евро (20,5 тысячи рублей).

Когда блюдо принесли, омар был еще живым. Женщина поинтересовалась, что будет с морским обитателем, если он упадет с высоты в воду. Удостоверившись, что он не пострадает, туристка осторожно отправила лобстера в море.

По словам совладельца ресторана, в этот момент путешественница была очень счастлива и взволнована, так как ей удалось воплотить задуманное.

Ранее в США отдыхающие вернули в море выбросившуюся на песок акулу.

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