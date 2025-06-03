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Россиянам напомнили, как сделать пикник безопасным

Редакция «Радио 1» напоминает, что на пикник нужно взять защиту от клещей
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Soloviova Liudmyla/Shutterstock/FOTODOM

Собираясь на пикник, важно учитывать ряд правил безопасности. О них рассказали в редакции «Радио 1» со ссылкой на экспертов.

Перед тем как отправиться на природу, специалисты советуют обработать открытые участки кожи репеллентами от насекомых. Также стоит регулярно проверять себя и близких на наличие клещей.

Кроме того, важно держать детей и животных под контролем, особенно вблизи воды и скользких склонов. Если планируется разведение костра, необходимо убедиться, что это разрешено.

Издание напоминает, что шашлык можно жарить в парках и зонах отдыха с соответствующими площадками, на открытых пространствах вдали от жилых районов, в местах с установленными мангалами.

Запрещено разводить огонь на территории заповедников и охраняемых природных зон, вблизи водоемов без разрешения, а также в местах с табличками «Костры запрещены».

Врач, д.м.н. Дмитрий Еделев до этого говорил, что на пикник не следует брать майонез. По его словам, этот продукт реагирует на высокие температуры ослаблением эффекта естественных и промышленных консервантов, поэтому портится он крайне быстро.

Обычно за замедление размножения болезнетворных бактерий в майонезе отвечают уксус и лимонный сок, но в жаркую погоду их защита сильно слабеет, пояснил специалист.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за нарушение противопожарных правил в лесу.

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