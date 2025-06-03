Владелец российского кафе, где 16 человек отравились шаурмой, поплатился в суде

В Благовещенске оштрафовали владельца кафе, где 16 человек отравились шаурмой

В Благовещенске суд оштрафовал кафе, где произошло массовое отравление. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июле 2024 года, когда в трех кафе городского парка, принадлежащих 61-летнему индивидуальному предпринимателю, нарушались санитарные нормы при приготовлении шаурмы. В результате 16 человек, включая семерых детей, заразились острой кишечной инфекцией. Лабораторные исследования выявили в продуктах сальмонеллу и других возбудителей кишечных заболеваний.

Благовещенский городской суд признал предпринимателя виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарных правил, повлекшее массовое заболевание. Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее после массового отравления на теплоходе «‎Михаил Булгаков» завели второе уголовное дело.