В России выросло число тяжких преступлений, совершенных подростками

В России за январь, февраль, марты и апрель 2025 года в полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.

«В целом по стране по итогам четырех месяцев текущего года отмечается рост числа всех криминальных проявлений подростков на четверть (с 7 630 до 9 522)», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что противоправное поведение подростков зачастую обусловлено «отрицательным примером взрослых, имеющих преступный опыт». Также отметили, что подростки все чаще вовлекаются в криминальную деятельность через мессенджеры.

В текущем году следственный комитет направил в суд 2 865 уголовных дел в отношении несовершеннолетних обвиняемых, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

3 июня сообщалось, что в Москве подростки открыли стрельбу по школьникам из-за внешнего вида.

Ранее российские подростки разбили о голову маршрутчика бутылку после требования оплатить проезд.