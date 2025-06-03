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Японский город платит людям за стояние на эскалаторах

Город Нагоя платит людям деньги за стояние на эскалаторах по 6 часов в день
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Shutterstock

В Японии людям платят деньги за то, что они стоят на эскалаторах и не дают бегать по ним другим пассажирам, пишет Sora News.

Город Нагоя стал одним из первых муниципалитетов, официально призвавших пассажиров не ходить по эскалаторам, а занимать обе стороны. Это решение было принято в рамках усилий по снижению риска травм, особенно среди пожилых людей и детей.

Для реализации этого правила была создана группа из людей, которые занимают одну сторону эскалатора, держа в руках таблички с призывами стоять спокойно по ходу движения. Члены данного отряда работают по шесть часов за смену на 19 железнодорожных станциях. Руководитель группы получает около $110 в день, остальные участники – по $45. По словам организаторов, это хорошая подработка, особенно для студентов или пенсионеров.

Хотя власти утверждают, что стояние по обе стороны эскалатора безопаснее и способствует более равномерному потоку людей, не все разделяют это мнение. Критики указывают, что для тех, кто обычно бежит по лестнице, такое ограничение увеличивает время ожидания и передвижения.

Кроме того, исследования показывают, что эффективность потока зависит от загруженности станции: в часы пик выигрыш от двустороннего стояния может быть значительным, но в менее напряженное время разница невелика.

Ранее в Японии змея парализовала движение поездов на самом загруженном маршруте.

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