Российские врачи спасли женщину, получившую истощение из-за экстремального самолечения

В Подмосковье женщина попала в больницу с истощением из-за самолечения

В Подмосковье врачи спасли женщину, которая из-за самолечения попала в больницу с истощением. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Инцидент произошел, когда 45-летняя жительница Люберец попыталась самостоятельно удалить полип кишечника, промывая его перекисью водорода. В результате у женщины развилось сильное истощение организма, нарушилась работа нервной системы, а также возникло воспаление слизистой толстой кишки. В тяжелом состоянии пациентку доставили в Люберецкую больницу.

Врачи провели комплексное лечение, включая сосудистую терапию и колоноскопию, в ходе которой удалили полип. После курса восстановления женщину выписали в удовлетворительном состоянии. Медики предупреждают об опасности самолечения и необходимости обращаться к специалистам.

Ранее мужчина попал в реанимацию из-за самолечения после падения со стремянки.