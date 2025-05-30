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Мужчина попал в реанимацию из-за самолечения после падения со стремянки

В Татарстане мужчина упал со стремянки и оказался в болньице из-за самолечения
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Shutterstock/FOTODOM

Медики Татарстана спасли мужчину, который не обращался к специалистам неделю после падения с высоты. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в Набережных Челнах. По данным издания, 36-летний мужчина упал со стремянки во время ремонта дома. Несмотря на боль, он не стал вызывать скорую помощь, вместо этого челнинец мазал плечо мазями.

Однако спустя неделю он обратился к врачам, так как ему стало плохо. Выяснилось, что после падения он сломал ключицу, за время самолечения у него появилось воспаление в грудной клетке.

«Из-за затяжного самолечения в груди появилась открытая рана, через которую было видно легкое», – сообщается в публикации.

Пострадавшего направили в реанимацию, где ему оказали всю необходимую помощь. В результате мужчина перенес три операции, однако ему предстоит еще несколько. Врачи восстановят положение ключицы и пересадят кожу на зону повреждения.

Ранее в Сургуте врачи удалили юной пациентке гигантскую кисту яичника.

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