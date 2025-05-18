Академик Покровский назвал причину высокой заболеваемости ВИЧ в России

В нескольких наших институтах разрабатываются действительно новейшие препараты, которые продвинут нас к излечению ВИЧ-инфекции, но до клинических испытаний они еще не дошли из-за отсутствия финансирования, рассказал «Газете.Ru» академик РАН, глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«У нас есть один старый препарат фосфазид — он чисто российского производства. Изобретен еще, по-моему, в 80-х годах, но продолжает использоваться. В некоторых случаях он даже эффективнее, чем некоторые новые, к которым вирус выработал защиту. Есть еще один новее, но формула его лет десять назад была закуплена у иностранной компании, и по действию он тоже не новый. Проблема в том, что у нас научные исследования по ВИЧ-инфекции планово не финансируются. Поэтому приходится все время вспоминать о покойном СССР, где была специальная программа финансирования научных исследований и клинических испытаний по ВИЧ-инфекции. Тогда, кстати, быстро и фосфазид, и тесты для диагностики ВИЧ создали. Да и с профилактикой в конце 80-х у нас было хорошо», — рассказал ученый.

По его словам, отсутствие такой программы приводит к нашему отставанию.

«Заболеваемость и смертность от ВИЧ-инфекции у нас сейчас выше, чем, скажем, в Соединенных Штатах пропорционально населению, да и нуждающихся в лечении больных у нас больше, чем в любой другой стране Европы. Сейчас доминирует группа заразившихся гетеросексуальным путем. Большую роль играет серийная моногамия, которая у нас встречается часто. Это когда три года пожил с одним человеком, потом два года с другим и так далее, а в результате к 40 годам можно сменить десяток гражданских супругов, не считая всяких пробных связей. Этот путь передачи сейчас очень распространенный, но никто никогда его с нашим народом не обсуждал. И вообще давно я ни одной научной работы не видел по тому, что касается полового поведения нашего населения. А опросы показывают, что люди все меньше знают о ВИЧ-инфекции», — заключил Покровский.

Подробнее о том, почему в России врачи отказываются от диагноза СПИД, сколько стадий включает эта болезнь, каков портрет россиянина, который рискует заразиться ВИЧ в современной России, и действительно ли появились прорывные препараты от этой болезни, — в интервью Покровского «Газете.Ru».

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