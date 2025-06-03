В России утвердили признаки неосвоенной земли

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее критерии неиспользования земельных участков. Документ, опубликованный на портале правовой информации, вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Ключевые требования: для строительных участков необходимо отсутствие зарегистрированных построек в течение пяти лет (семь лет для ИЖС), захламление отходами более 50% площади, наличие разрушений у существующих зданий (проломы крыш, выбитые окна), а также зарастание сорняками выше одного метра на садовых/огородных наделах.

Росреестр разработал документ в рамках закона об освоении земель (ФЗ-307). Собственникам дается три года на приведение участков в порядок после выявления нарушений. По словам замглавы ведомства Алексея Бутовецкого, четкие критерии исключат субъективные оценки при проверках.

5 мая юрист Давид Адамс рассказал, что собственники дач могут потерять права на недвижимость из-за нарушений, которые часто остаются незамеченными. Запущенность территории — один из ключевых факторов. Если сорная трава выше метра покрывает более половины участка, а постройки выглядят заброшенными (провалившаяся крыша, отсутствие окон, долгий срок без ремонта), это становится сигналом для проверок.

Ранее юрист рассказал о штрафах за установку теплицы на даче.